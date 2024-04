L'Inter Women si prepara a scendere di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali: le nerazzurre di coach Rita Guarino sono attese dalla sfida sul campo del Sassuolo, in programma sabato 13 aprile alle ore 15:00, gara valida per la 4ª giornata della Poule Scudetto. Per la gara contro le neroverdi coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli. Difensori: 3 Bowen, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 Thøgersen, 46 D'Elia, 48 Battilana, 55 Tomter. Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 8 Pavan, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár. Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

In vista del match contro le emiliane ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV Agnese Bonfantini. L'attaccante ha presentato la gara con queste parole: