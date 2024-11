Le nerazzurre tornano in campo per affrontare il Napoli nel match valido per l'undicesima giornata di Campionato: il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 14:45. L'Inter si trova momentaneamente al terzo posto in classifica con 21 punti al pari della Roma ed è reduce dal successo per 3-0 contro la Sampdoria.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la sfida:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 23 Magull, 27 Csiszar, 10 Karchouni, 15 Serturini; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 35 Robbioni, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fördős, 20 Detruyer, 25 Fadda, 33 Bartoli, 99 Kullashi. Coach: Gianpiero Piovani.

NAPOLI (4-3-1-2): 42 Bacic; 2 Skovsen, 44 Pettenuzzo, 4 Sliskovic, 3 Sandvej; 67 Giordano, 13 Muth, 21 Di Giammarino; 23 Bellucci; 11 Jelcic, 9 Martinovic. A disposizione: 1 Beretta, 7 Novellino, 8 Giai, 12 Fracaros, 14 Nambi, 17 Adugbe, 19 Sciabica, 28 Moretti, 90 Langella. Coach: Alfonso Iennaco. Arbitro: Turrini Assistenti: Jorgji, Bracaccini Quarto Ufficiale: Moro