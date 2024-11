Inizia la Coppa Italia 2024/25 per le nerazzurre che affrontano il Parma, nella gara valida per gli ottavi di finale. Il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 14:30.

Queste le formazioni ufficiali scelte da Salvatore Colantuono e Giorgio Schiavini, vice di Gianpiero Piovani, per l'impegno odierno.

PARMA (4-3-3): 1 Fierro; 24 Meneghini, 25 Ambrosi, 20 Requirez, 14 Asta; 7 Rabot, 18 Mounecif, 28 Ferrario; 27 Ferin, 11 Zazzera, 17 Distefano.

In panchina: 77 Copetti, 8 Pondini, 21 Kajzba, 23 Rognoni, 26 Gueguen, 46 Benedetti, 73 Cox, 81 Iardino, 82 Cini.

Coach: Salvatore Colantuono

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 17 Fördős, 24 Milinkovic, 3 Bowen; 28 Diaz, 20 Detruyer, 10 Karchouni, 23 Magull, 14 Robustellini; 99 Kullashi, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Piazza, 4 Pedersen, 5 Andrés, 8 Pavan, 13 Merlo, 15 Serturini, 25 Fadda, 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

Coach: Giorgio Schiavini

Arbitro: Lorenzo Massari Assistenti: Alberto Mandarino-Samuele Bertaina