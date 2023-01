"Era molto importante fare bene dopo la sosta e partire con una vittoria. Sono contenta anche perché non abbiamo subito gol, a volte abbiamo problemi a tenere alta la concentrazione. Ma oggi abbiamo dimostrato di essere più mature e sono davvero contenta". Così Anna-Bjork Kristjansdottir , difensore dell'Inter Femminile, ai microfoni di Inter TV dopo il 4-0 rifilato dalle nerazzurre alla Sampdoria. "Penso che stiamo migliorando e che stiamo facendo grossi passi avanti in molte situazioni durante il match - ha spiegato l'islandese -.

Sento che siamo nella giusta direzione, dobbiamo rimanere concentrate per centrare i nostri obiettivi. Con il Como sarà una dura partita, all'andata è stato difficile. È una squadra molto temibile che gioca in velocità ed è fisica. Noi dobbiamo andare lì per vincere, sapendo soprattutto che da gare come quella di oggi dobbiamo imparare molto e tenere tutto ciò che abbiamo fatto di buono".