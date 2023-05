Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha analizzato il 2-2 di ieri pomeriggio contro l'Inter di Rita Guarino: "La rimonta subita? Una questione mentale, tutti e due i gol che abbiamo incassato sono arrivati da un nostro possesso. Al nostro livello non possiamo avere queste disattenzioni. In settimana facciamo molte simulazioni di gara, specie sulle situazioni che in stagione abbiamo maggiormente sofferto.

Altro aspetto rilevante è il non aver chiuso la partita, e anche in questo caso è necessaria una maggiore concentrazione. Sono contento per l’esordio di Simon, le manca il ritmo ovviamente, ma vogliamo mettere minuti per arrivare a un buon livello fisico mentale e tattico in vista del 4 giugno".