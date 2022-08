"Cosa va fatto in più quest'anno? Semplicemente va aggiunto qualcosa perché non esiste stagione in cui uno non possa pensare di riconfermarsi facendo le stesse cose. Bisogna fare di più". A dirlo è la capitana della Juventus Women Sara Gama, attualmente infortunata, nel corso di un'intervista a La7, parlando della stagione che attende le bianconere. Facciamo ogni anno molto, ma quest'anno dobbiamo fare un pezzo in più. Questo serve perché ogni anno le avversarie cercano di attrezzarsi per fare meglio e ogni stagione fa storia a sé. Quindi non c'è un aspetto particolare. Noi dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista e anche quello che si è fatto bene si può sempre fare meglio. Questo è l'unico segreto che poi riesce a venire fuori attraverso il lavoro che poi è la chiave sempre", le parole raccolte da TuttoJuve.com.