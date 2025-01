Arianna Caruso, giocatrice della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero, tornando anche sulla vittoria contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Inter? Venivamo dalla prima sconfitta in campionato contro la Roma, quindi bisognava realizzare bene quello che avevamo fatto e non è successo niente di drammatico, dovevamo rimanere concentrate e pensare alla partita successiva che sarebbe stata altrettanto importante. E penso che poi si è visto in campo che abbiamo avuto una reazione positiva e ad oggi abbiamo allungato la distanza dall’Inter che comunque era molto importante".