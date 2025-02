L'Italia femminile si prepara per la sfida contro il Galles, valida per la prima giornata della Women's Nations League. Raggiunto da Rai Sport, il ct azzurro Andrea Soncin inquadra l'appuntamento con fiducia: "C’è tanta voglia di arrivare a domani in un bellissimo stadio, c’è tanta energia e l’adrenalina giusta. C’è tanta fiducia e vogliamo iniziare bene questa Nations League. Sappiamo che c’è massimo rispetto per il Galles, ma la fiducia per quello che stanno dimostrando le ragazze è tanta e quindi c’è grande determinazione. C’è l’emozione e la tensione giuste, la consapevolezza di iniziare un percorso importante, vogliamo partire bene davanti al nostro pubblico, in una cornice così prestigiosa come lo stadio di Monza. C’è tanta concentrazione e grande voglia di prenderci subito i tre punti".

Ricordiamo che nell'elenco delle convocate del ct Soncin ci sono ben quattro nerazzurre: Rachele Baldi, Beatrice Merlo, Annamaria Serturini e Michela Cambiaghi.