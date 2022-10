Sconfitta in amichevole per l'Italia contro il Brasile, che vince 1-0 a Marassi in una gara che ha visto tra le protagoniste anche due giocatrici di Inter Women. Sono entrate entrambe a partita in corso Francesca Durante (al 1' della ripresa per Giuliani) ed Elisa Polli (26' st per Galli). E' invece rimasta in panchina per tutta la gara Beatrice Merlo.