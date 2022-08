Dopo la delusione degli Europei inglesi, torna la Nazionale italiana di calcio femminile che sarà impegnata in due partite decisive per la qualificazione diretta ai Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Milena Bertolini, confermata ieri in qualità di commissario tecnico, ha diramato la lista delle convocate per i due impegni contro la Moldavia a Chisinau del 2 settembre e contro la Romania a Ferrara il 6 settembre: nella lista sono presenti anche le interiste Francesca Durante e Flaminia Simonetti.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);