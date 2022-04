Anja Sønstevold ha analizzato la vittoria dell'Inter Women sulla Fiorentina per 2-0 ai microfoni di Inter Tv. "Per noi è molto importante questa vittoria, sia ai fini della classifica che per la nostra autostima: sono molto contenta del risultato - le sue parole -. Questa stagione stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare sulle piccole cose. Conintueremo a lavorare per vincere le ultime tre gare della stagione."