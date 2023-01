Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Inter-Sampdoria Femminile, match che riapre le danze del campionato dell'Inter Women di Rita Guarino. In attesa del ritorno delle nerazzurre, di seguito le parole di Flaminia Simonetti, rilasciate ai canali ufficiali del club e riportate nel Matchday Programme. "Il calcio per me fin da bambina è stato sinonimo di divertimento e una valvola di sfogo. Quando mi hanno chiamata la prima volta in Nazionale ho capito quella era la strada che volevo prendere nella mia vita. Sono determinata, umile e tenace. A Milano ho avuto la possibilità di crescere e tornare al 100%".