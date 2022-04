Finisce con un successo per 3-1 della Juventus la sfida di Vinovo contro l'Inter femminile. Alla squadra di Rita Guarino non basta un gol splendido di Tatiana Bonetti, quello del momentaneo 1-1 nel primo tempo con un fulminante sinistro dal limite dell'area. La capolista vince grazie a una doppietta di Boattin, bestia nera dell'Inter a cui aveva già segnato in Coppa Italia direttamente da calcio d'angolo, e alla rete dell'ex Bonfantini in contropiede.