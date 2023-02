"Nel corso della stagione, per quanto riguarda l’ambito sportivo, la giuria valuta i gesti di impegno, coraggio, tenacia e sacrificio, ma anche di correttezza e rispetto verso arbitri, avversarie e tifosi, mentre nella sfera personale vengono valorizzati i legami con la famiglia e gli amici, l’impegno sociale, i pensieri e le posizioni su tematiche di rilievo sociale. L’eBay Values Award mette a disposizione delle vincitrici dei percorsi formativi organizzati da SDA Bocconi School of Management di Milano e dal prof. Dino Ruta, Direttore Sport Knowledge Center. Le proposte didattiche si basano su un approccio innovativo sul tema dell’apprendimento e delle carriere degli atleti. Per ciascuna calciatrice che riceverà il riconoscimento, il percorso si articola in tre momenti fondamentali: una sessione di coaching individuale, un programma online on demand di “Personal Branding” con supporto all’apprendimento dedicato, e un workshop intensivo in presenza, al fine di costruire un percorso di sviluppo professionale di valore per ogni ragazza, sul campo e non solo", si legge sul sito della FIGC.