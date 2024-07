L'Inter Women si rinforza accogliendo un nuovo portiere. Arriva l'islandese Cecilia Rán Rúnarsdóttir in prestito annuale dal Bayern Monaco Di seguito le sue prime parole ai canali ufficiali del club: "Sono contenta per l'opportunità di giocare in questa grande squadra e sono davvero smaniosa di iniziare l'avventura. E' un grande club con tanta storia. La Serie A è migliorata tanto e penso che crescerà ancora nei prossimi anni, sono contenta di farne parte. Che portiere sono? Sono molto alta, me la cavo bene sui cross e mi piace giocare anche fuori dai pali. Sono abbastanza brava con i piedi", ha concluso.