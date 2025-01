L'Inter Women cade in casa della Juventus dopo le tre vittorie consecutive in campionato e torna a casa con qualche rimpianto. Il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani analizza la prestazione delle sue ragazze ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro: "La differenza è stata che la Juventus ha fatto gol e noi non l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo creato tanto - spiega -. Mi dispiace per le ragazze perché quando fai certe prestazioni nove volte su dieci il risultato arriva".

"Abbiamo incontrato una squadra forte, prima in classifica, abbiamo provato a dare fastidio e ci siamo riusciti ma usciamo sconfitti - prosegue Piovani -. Detto questo dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire, erravamo già caduti una volta a Firenze e ci siamo rialzati subito e così deve essere anche adesso: martedì abbiamo una partita da vincere contro il Sassuolo e sabato abbiamo la Fiorentina che è una nostra diretta concorrente da dover battere. Ci piacerebbe sempre vincere ma non è possibile, ci portiamo a casa zero punti ma una buonissima prestazione, dobbiamo continuare su questa strada perché con questa determinazione possiamo andare lontano".