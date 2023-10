In vista della sfida di Coppa Italia, in programma per giovedì 12 ottobre alle ore 15:00, gara durante la quale le Inter Women affronteranno le ragazze della Lazio nel match valido per gli ottavi di finale, Rita Guarino rende nota la lista delle giocatrici convocate.

La lista completa:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 15 Eckhoff, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 47 Fadda.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 33 Njoya, 36 Cambiaghi, 43 Tironi, 99 Jelcic