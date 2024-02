Si chiude con una sconfitta nel derby contro il Milan la regular season dell'Inter Women di Rita Guarino. Finisce 2-1 la sfida di questo pomeriggio al Vismara, una partita che le rossonere mettono sui binari giusti nei primi minuti grazie ad un'autorete di Lisa Alborghetti che beffa Sara Cetinja su un cross di Dompig. Il raddoppio arriva al 34esimo per merito di Andrea Staskova su tap-in dopo un intervento rivedibile di Cetinja. Sul finire del primo tempo, Annamaria Serturini trova con un bello spunto personale il gol del 2-1 che riapre i giochi. Nella ripresa, però, le nerazzurre non riescono a trovare il guizzo per il pareggio e devono arrendersi.

L'Inter chiude la regular season al quinto posto con 26 punti insieme al Sassuolo; la vittoria non basta al Milan che dovrà invece affrontare la poule salvezza.