Un traguardo storico e meritato: col 3-0 rifilato alla Roma, l'Inter Women si qualifica in Champions League per la prima volta nella sua storia con tre giornate d'anticipo. Così Gianpiero Piovani, tecnico nerazzurro, esprime la propria gioia ai microfoni di Inter TV: "C’è tanta gioia da condividere con le ragazze, con lo staff e con la società. Siamo stati straordinari, la squadra è sempre uscita a testa alta, ha dato sempre un cambio di marcia. Siamo una grande gruppo. Per noi questo è stato un anno zero, ci sono stati tanti cambiamenti. Abbiamo lavorato bene e ringrazio i miei collaboratori che mi hanno aiutato tanto".

Piovani aggiunge. "L’obiettivo era quello di fare meglio dello scorso anno, siamo riusciti a fare bene subito mettendo le basi solide per il prossimo anno. C’è stata la svolta negativa dove da miglior difesa abbiamo preso tanti gol soprattutto nei minuti finali, poi fortunatamente abbiamo ritrovato il nostro spirito. Le ragazze sono state brave e unite e abbiamo sempre creduto in quello che abbiamo proposto. Adesso pensiamo a fare bene ancora nelle ultime gare".