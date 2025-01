Prima stagione all'Inter Women per Rachele Baldi, portiere classe 1994 protagonista oggi di una chiacchierata con il club nerazzurro nel MatchDayProgramme di Inter-Empoli: "Mi sono avvicinata al calcio per gioco all’età di 5 anni, poi è diventata una passione e fin da subito ho avuto grandi ambizioni. Da piccola mi piaceva molto Toldo, anche per questo sono interista, a livello femminile invece ho ammirato molto Hope Solo. Come mi definisco? Penso di essere un portiere che difende lo spazio, che esce molto, sono aggressiva e attacco molto la palla. Il calcio è la mia ragione di vita e il mio lavoro. Vivo per le emozioni che mi dà e non mi accontento mai".

