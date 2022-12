Rita Guarino , allenatore dell' Inter Women , si è concessa ai microfoni ufficiali del club nerazzurro dopo l'annuncio del suo rinnovo fino al 30 giugno 2025. "Le sensazioni sono ottime, sancisce una fiducia reciproca che si rinnova perché ci allinea sulle stesse ambizioni, sulla voglia di crescere e di portare sempre più in alto questi colori - le sue parole -. Cerco di vivere sempre ogni momento con lo stesso entusiasmo, tuffandomi nella situazione. Sarei banale se dicessi che i ricordi sono quelli delle vittorie, ma la mia memoria va anche a quei momenti di difficoltà, sono tutte situazioni che ci hanno messo alla prova constantemente e che in qualche modo ci hanno aiutato a migliorarci. Sin dal primo giorno di ritiro ho trovato da parte delle ragazze la massima disponibilità, la voglia di guardare avanti e di mettersi in gioco, di superare anche i propri limiti, cercando di elevarsi a un livello di calcio superiore".

"La strada è ovviamente ancora lunga, però il percorso intrapreso è quello giusto. Con la loro disponibilità e il nostro lavoro cercheremo di renderlo più avvincente - ha aggiunto -. Le giovani? Le ereditiamo dal settore giovanile, il loro impulso nel dare continuità di rinnovamento a queste ragazze che si ritrovano poi catapultate in Prima Squadra, mostrando subito delle caratteristiche tecniche e psicologiche interessanti. Il grande merito è loro, noi abbiamo il compito di accompagnarle in questo percorso impegnativo e soddsfacente. Sicuramente abbiamo fatto una partenza di campionato importante, possiamo lavorare e migliorare su tanti aspetti. Dobbiamo entrare nelle nostre difficoltà, possiamo crescere. Il nostro miglioramento deve essere la contoinuità di ciò che mettiamo in campo, sia in termini di risultati ma anche di prestazione".