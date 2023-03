L'Inter Women non ce l'ha fatta ed è uscita di scena dalla Coppa Italia nella semifinale contro la Juve. Ecco le parole di Rita Guarino a Inter Tv: "Sono mancati i dettagli e le forze, perché portare la Juventus ai supplementari richiede tantissime energie. Loro sono a un livello superiore, noi dovevamo giocare al massimo delle nostre possibilità e forse nel finale non avevamo la energie residue per reggere fino al 120'. Siamo una squadra che deve lavorare per crescere e migliorare, è un peccato perché ci credevamo e questa semifinale ci faceva gola. Le ragazze hanno dato il massimo, di questo sono contenta: come tutte loro sono dispiaciuta per il risultato".