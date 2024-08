A otto giorni dall'esordio in campionato contro la Sampdoria femminile, in programma il prossimo 31 agosto, all'Arena Civica di Milano, Inter Women scenderà in campo per sfidare il Brescia nella penultima amichevole della sua pre-season (kick-off ore 19, allo stadio Comunale di Cologne). La partita è valevole per la terza edizione del memorial 'Inside the Dream' per ricordare Giampaolo Valnegri, ex preparatore dei portieri del Brescia scomparso nel 2021. Il ricavato del match sarà, infatti, devoluto all'Associazione 'Un Sorriso per Matteo ed Ettore', a favore del reparto cure palliative pediatriche degli Spedali Civili di Brescia.