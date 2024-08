La giovane calciatrice nerazzurra Rebecca D'Elia si trasferisce in prestito al Cesena. Esperienza formativa con l'opportunità di crescere e tornare in nerazzurro per fare la voce grossa. Di seguito la nota del club bianconero: "Il Cesena FC Femminile comunica di aver trovato l’accordo con l’FC Internazionale per il prestito dell’esterno sinistro Rebecca D’Elia. La classe 2006 inizia a giocare da piccolissima nel Canonica Calcio, successivamente passa all’Atalanta per poi arrivare alle giovanili della squadra neroazzurra di Milano. Nel marzo del 2022 durante un allenamento si rompe il ginocchio, questo infortunio la tiene ferma ai box per diversi mesi dove verrà comunque aggregata alla Primavera. A Febbraio 2023 torna in campo e la sua ripresa le fa guadagnare anche la convocazione in Nazionale Under 17 dove esordisce un anno esatto dopo la rottura del crociato. La giovane attaccante vestirà la maglia numero 11. Tutta la Società augura un grosso in bocca al lupo a Rebecca per l’inizio di questa nuova esperienza in maglia bianconera.

Le dichiarazioni di Rebecca:

“Ho scelto Cesena perché è una piazza importante dove noi giovani abbiamo la possibilità di esprimere il nostro valore e fin da subito la società mi ha ispirato fiducia facendomi sentire parte di una grande famiglia. L’obiettivo personale è quello di confrontarmi nel calcio dei grandi e aiutare la squadra a far meglio della passata stagione e magari raggiungere insieme la serie A”.

Lo stesso percorso viene compiuto da Giulia Trevisan, in prestito dall'Inter al Cesena.