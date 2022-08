Dopo la stagione al Cittadella, Caterina Fracaros lascia nuovamente l'Inter Women per passare, con la formula del prestito, al Brescia Femminile. Così si presenta l'esterna ventunenne ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoblu: "Sono molto fiduciosa perché il Brescia ha grande tradizione e so che è una società seria e professionale. Sono convinta che faremo bene, cercando di portare a casa degli ottimi risultati. Sono molto contenta. Le mie caratteristiche? Sono molto testarda, ma ho grande spirito di squadra. Sono estroversa, e lego molto facilmente con le compagne. Dal punto di vista tecnico c’è sempre da lavorare per crescere, però sono sicura che con mister Morales miglioreremo tanto, tutte".