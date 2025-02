Anche Michela Cambiaghi ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri dopo l'importante vittoria ottenuta contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole: “Abbiamo avuto un piccolo momento di arresto, sapevamo quanto fosse importante questa partita per tornare sulla strada giusta. Volevamo fortemente questi tre punti e li abbiamo ottenuti. Era importantissimo vincere, riuscire ad allontanarci dalla Fiorentina è fondamentale per noi e per il nostro percorso. Mi mancava tanto segnare, spero di continuare così nelle prossime partite. Contro la Lazio dovremo proseguire nel nostro percorso, ogni partita è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi".