Cresce l'attesa per il derby di Milano del campionato femminile, in programma domani alle 14.30, allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni. Per l'appuntamento, Inter Media House ha realizzato un video per chiamare a raccolta i tifosi nerazzurri, che peraltro hanno già risposto 'presente' acquistando quasi tutti i biglietti messi in vendita. "Domani non puoi mancare", il messaggio che si legge sul profilo Twitter del club nerazzurro mentre scorrono le immagini delle giocatrici e di coach Rta Guarino che dicono 'C'è il derby'.