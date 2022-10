C'è solo una giocatrice dell'Inter Women nella Top 11 della settima giornata di Serie A femminile: si tratta di Anja Sønstevold. "La nerazzurra- motiva la FIGC - è prima tra i difensori in questo turno per cross su azione riusciti (tre). In generale solo Tabitha Chawinga (quattro) ne ha completati di più nella giornata appena conclusa".