Il Real Madrid femminile prepara le prime mosse sul mercato in vista della nuova stagione. I primi nomi che sembrano destinati ad arrivare a Valdebebas sono Kathellen Sousa, Sandie Toletti e Naomie Feller. Lo riporta Marca, spiegando che la brasiliana, dopo due anni in forza a Inter Women, è pronta a trasferirsi dai Blancos a parametro zero. "Avrà la missione di sopperire alla perdita di Babett Peter, che si è ritirata dal calcio professionistico", si legge.