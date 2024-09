Dopo aver aperto il campionato con due ottime vittorie, l'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per la sfida contro il Milan, valida per la terza giornata di Campionato: calcio d'inizio programmato alle 15:45 all'Arena Civica Gianni Brera

Le convocate di Piovani per l'impegno di campionato.

1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir

5 Ivana Andrés

7 Haley Bugeja

8 Matilde Pavan

9 Elisa Polli

10 Ghoutia Karchouni

12 Alessia Piazza

13 Beatrice Merlo

14 Chiara Robustellini

15 Annamaria Serturini

17 Beatrix Fördős

20 Marie Detruyer

21 Martina Tomaselli

23 Lina Magull

24 Marija Ana Milinkovic

25 Paola Fadda

27 Henrietta Csiszár

28 Hillary Diaz

31 Tessa Wullaert

33 Elisa Bartoli

36 Michela Cambiaghi

94 Rachele Baldi

99 Loreta Kullash