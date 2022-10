Non è pienamente soddisfatta Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, dopo il pareggio contro il Sassuolo. Ai microfoni di Inter TV, il mister commenta così l'esito della partita del Ricci: "Non siamo riuscite ad esprimere il nostro potenziale offensivo, anche perché il Sassuolo ha saputo chiudere tutti gli spazi. Abbiamo avuto diverse occasioni nel secondo tempo ma non siamo state abbastanza brave nell'ultima scelta e a volte siamo state anche poco fortunate come in occasione delle tre traverse. Il pari, comunque, è frutto della volontà di fare la nostra partita anche dopo lo svantaggio: ce lo portiamo a casa e a ci prepareremo al meglio per la partita contro la Roma, dove proveremo ad ottenere il massimo risultato".