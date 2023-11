Vittoria in rimonta per l'Inter Women contro il Pomigliano, un 2-1 che Rita Guarino, coach delle nerazzurre, commenta così nel dopopartita ai microfoni di Inter TV: “Era una partita che abbiamo giocato con in testa solo la vittoria, sono state importanti le reazioni dopo il rigore sbagliato e lo svantaggio, un episodio unico nella partita. La squadra è rimasta concentrata sull'obiettivo ed è stata importante, poi abbiamo avuto tante opportunità per creare pericoli in area avversaria e buone idee. Le occasioni che si creano sono frutto di un gioco offensivo che però se non sono finalizzate sono buone a metà, quindi dobbiamo insistere anche in allenamento per riuscire a finalizzare".

Alla prossima, ci sarà la grande sfida contro la Juvventus: "Tutte le partite sono importanti, lo abbiamo visto anche oggi e lo sarà anche la prossima contro la Juventus, quindi proseguiremo su questa strada che abbiamo intrapreso e lavoreremo per affrontare al meglio la partita.”