"E' stato bello per le ragazze vivere queste bellissime emozioni". Comincia così l'intervista alla Rai di Gianpiero Piovani, tecnico di Inter Women, dopo l'1-1 contro il Milan nel primo derby femminile della storia giocato a San Siro.

"Il campionato è ancora lungo - ha aggiunto l'ex Sassuolo -. Come diceva un mio vecchio allenatore: 'quando non riesci a vincere, non devi perdere'. Vediamo le cose positive, muoviamo la classifica che è importante. Il derby è sempre un derby, sappiamo che chi gioca contro l'Inter dà sempre il doppio. Accettiamo questo risultato, lavoreremo per la prossima partita".