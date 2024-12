Prestigioso successo per l'Italia femminile che batte 2-1 in amichevole la Germania in trasferta a Bochum, grazie alle reti dell'ex interista Bonfantini e di Cantore. In mezzo il momentaneo pareggio di Rauch. Sugli scudi l'unica nerazzurra scesa in campo, Michela Cambiaghi, autrice dell'assist per il primo gol dopo aver rubato palla a un'avversaria e vicinissima al possibile 0-2 già nel primo tempo.