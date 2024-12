"Per me, i giocatori e la società arrivare a giocare un derby in un monumento come San Siro è un motivo di soddisfazione enorme. Ci sarà anche il presidente Marotta a vederci. Anzi, sa cosa le dico? Provo la stessa emozione che nutrivo quando ero giocatore ed ero alla vigilia di una sfida importante". Così Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, esprime a Tuttosport tutta la soddisfazione di disputare un appuntamento con la storia, ovvero il derby di Milano di Serie A Femminile a San Siro.

A suo avviso il derby sarà un'occasione per attirare oltreché un nuovo pubblico anche l'interesse di giovani calciatrici?

"Sicuramente sarà una vetrina notevole. Rispetto a quando ho iniziato, otto anni fa, a lavorare nel calcio femminile l'interesse delle bambine e delle ragazze è triplicato".

Come cambia l'approccio con uno spogliatoio di ragazze?

"Mia moglie dice che da quando lavoro nel femminile sono diventato meno nervoso. Rispetto ai maschi, trasmettono più tranquillità".

La difficoltà invece rispetto a un gruppo di uomini?

"Convincerle della necessità di utilizzare metodologie di lavoro o applicare concetti tattici diversi rispetto a quelle cui erano abituate. Magari all'inizio fanno più resistenza".