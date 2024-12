Autrice del gol del momentaneo vantaggio nel derby con il Milan, il suo primo con la maglia nerazzurra, Elisa Bartoli ha parlato nel dopopartita di San Siro ai canali ufficiali nerazzurri: "Abbiamo corso tanto, non siamo state brave a tenere palla e capire i momenti, abbiamo spesso rincorso e non siamo riuscite a farle stancare. Siamo migliorate nel secondo tempo, dove abbiamo avuto anche due occasioni importanti, ma non siamo riuscite a segnare. Questa partita serve per migliorare e lavorare, il campionato è ancora lungo. Questo per me è un nuovo inizio: la squadra c'è e ha qualità, dobbiamo continuare con clama e pazienza, ma per andare ancora più avanti servirà anche cattiveria per capire cosa bisogna fare per migliorare".

L'ex romanista rivela poi di avere avuto un'ispirazione per questa marcatura: "Ieri sera pensavo a un gol di Francesco Totti a San Siro con un pallonetto e mi chiedevo se avrei mai potuto riuscirci anche io: oggi è successo, non potevo crederci. Aspettavo tanto questo momento, ma sono contenta a metà: soddisfatta per me stessa, anche perché ho avuto un inizio difficile, ma c'è anche l'amaro in bocca per non aver vinto". Prossimo impegno contro il Sassuolo: "Buona squadra, ha pareggiato con la Roma ed è difficile da affrontare: serviranno qualità, testa e cattiveria, ma sono sicura che possiamo farcela. Dobbiamo prendere questi tre punti.”