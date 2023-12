A margine del pareggio casalingo contro la Sampdoria, l'allenatrice dell'Inter Women, Rita Guarino ha così commentato il risultato ottenuto dalle sue ragazze questo pomeriggio: "C'è amarezza e rabbia perché abbiamo offerto un vantaggio che si poteva evitare e poi nell'arco della partita abbiamo dominato, ma purtroppo per vincere bisogna fare un gol in più degli altri e invece abbiamo sprecato troppo" ha detto ai canali ufficiali del club.

"Ogni gara ci portiamo a casa degli spunti, dobbiamo lavorare tanto su diversi aspetti. Oggi abbiamo commesso diversi errori in approccio alla gara e sono aspetti che non devono capitare perché così portiamo vantaggi psicologici all'avversario e noi non possiamo permettercelo".