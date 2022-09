L'Italia di Milena Bertolini si qualifica ai Mondiali 2023. Al Paolo Mazza di Ferrara la Nazionale femminile strappa il pass per l'appuntamento in programma tra un anno in Australia e Nuova Zelanda senza dover ricorrere gli spareggi: decisive le reti di Giacinti e Boattin che permettono alle azzurre di battere la Romania, strappare il primo posto nel girone e qualificarsi al Mondiale per la seconda volta consecutiva dopo Francia 2019.