Intervenuto ai canali ufficiali del club toscano, l'allenatore della Fiorentina Femminile, Sebastian De La Fuente ha presentato la sfida di domani contro l'Inter, in programma per le 12.30 al Viola Park, match valida per la quarta giornata di andata di Poule Scudetto (terza per l'Inter). "Avevamo bisogno della vittoria. Dal punto di vista mentale questa vittoria era molto importante. Poi che vittoria, contro la Juventus che non aveva mai perso in casa. Ci davano tutti per morti. Quella vittoria ci deve far capire che ci siamo anche noi. Questa squadra può lottare con tutte le altre. Abbiamo avuto un momento in cui abbiamo perso qualcosa ma io vorrei sempre vedere la Fiorentina della scorsa settimana a Biella" ha premesso prima di rispondere sulla squadra di Piovani.

Sull'Inter Women:

"Avremo di fronte un'altra squadra forte, con altre caratteristiche. Dobbiamo pensare partita dopo partita sennò ci perdiamo. Non abbiamo punti di vantaggio per guardare troppo in là, abbiamo da recuperare punti quindi dobbiamo lavorare concentrati allenamento dopo allenamento per costruire le vittorie. Sappiamo che è difficile perché tutte le partite sono tirate. Non possiamo guardare più in là. Sappiamo che dobbiamo vincere, non c'è stimolo migliore. Noi sappiamo che da adesso in poi saranno tutte partite determinanti che ci possono mantenere nella competizione per l'Europa o mandare fuori. Ci tengo a dire che vogliamo competere per l'Europa fino all'ultima gara e per farlo dobbiamo vincere domenica".