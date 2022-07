Tempo di rivincita per l'Italia femminile impegnata oggi contro l'Islanda nella seconda gara del girone degli Europei. Si va in campo alle 18, bisogna riscattare il 5-1 patito contro la Francia. "Il giorno dopo abbiamo analizzato soprattutto l'aspetto mentale, perché ci è mancata la consueta lucidità: abbiamo fatto mea culpa e ci siamo ricordate quali siano i nostri obiettivi qui in Inghilterra - dice Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter che paritta titolare quest'oggi -. Tra club e Nazionale c'è un abisso e l'ho visto una volta di più sfidando una squadra come la Francia: in Italia siamo sulla strada giusta, ma c'è ancora tanto divario".