Dopo il successo per 6-1 contro il Pomigliano, l'Inter tornerà in campo per la 4^ giornata della Serie A TIM femminile contro la Sampdoria in programma domenica 25 settembre al 3 Campanili di Bogliasco con fischio d'inizio alle 14:30. Per il match contro la formazione ligure coach Rita Guarino ha convocato 21 calciatrici: si rivede Henrietta Csiszar, assente nelle ultime settimane.

Questo l'elenco completo.

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 39 Castelli