Prima calciatrice straniera della storia ad approdare al Barça Femení, Giulia Dragoni, ex Inter Women, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio le differenze tra i due movimenti calcistici a livello di seguito: "Qua in Spagna gli allenamenti sono molto più duri, ma se devo essere sincera la differenza più grande la fanno i tifosi. Il Barça femminile è seguito tantissimo e spesso riempie lo stadio. In Italia solo la Roma ce l’ha fatta mentre in Spagna è una cosa normale, c’è una considerazione molto più alta del calcio femminile".