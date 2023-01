L'Inter Women di Rita Guarino è ai quarti di finale di Coppa Italia femminile. Le nerazzurre, in scena allo stadio "Ennio Tardini" nel match valido per la 3^ giornata della fase a gironi, si sono qualificate grazie al pareggio per 1-1 contro il Parma. A sbloccare il match il gol su rigore di Bonetti per il vantaggio nerazzurro al 65', poi l'inutile risposta gialloblu allo scadere con la rete di Banušić.