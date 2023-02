La doppietta di Chawinga e la rete di Alborghetti regalano i tre punti all'Inter Femminile nel match odierno contro la Fiorentina, terminato con il punteggio di 3-1. Dal sito del club nerazzurro, le parole delle due protagoniste: “Sappiamo che è importante fare punti - dichiara Alborghetti - e dimostrare quello che possiamo fare, adesso si apre la seconda fase e daremo tutto anche qui. Il gol? Ero lì e l'istinto è stato quello. La Coppa Italia? In semifinale si va lì per vincere, metteremo in campo tutto quello che abbiamo, sarà una sfida in due partite e ci sarà da gestirla bene".

Per Chawinga "è stata una vittoria davvero importante quella di oggi, dovevamo lottare per conquistare più punti possibili e cominciare al meglio la seconda fase. 16 gol in campionato? Mi sento bene, ringrazio coach Rita Guarino, le mie compagne anche per gli assist, tutta la squadra. Abbiamo fatto un buon lavoro in questa prima fase, con lo spirito giusto, quello di lottare ogni partita. Anche il match di Coppa Italia è importante e sarà ancora più importante vincere".