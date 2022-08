Tabitha Chawinga, attaccante dell'Inter Women a segno nel deciso 4-1 imposto dalle nerazzurre al Parma, ha parlato a Inter TV nel post-gara: "Abbiamo fatto una buona partita, mettendo in campo quanto provato in allenamento. Sono felice di aver segnato all'esordio. Ora arriva la sosta, alla partita con la Juventus ci penseremo dopo. Continuiamo così, non vogliamo fermarci".