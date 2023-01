Sono due le giocatrici dell’Inter inserite nella Top 11 del weekend della Serie A femminile, quando si è giocata la 13esima giornata. Si tratta di Chiara Robustellini (“La classe 2003 dell’Inter, oltre a essere diventata con il gol alla Sampdoria la più giovane marcatrice di questa Serie A considerando i difensori, ha registrato in questo turno il 94% di passaggi riusciti – percentuale record nella sfida del Breda”, scriva la FIGC femminile nella sua spiegazione) e di Tabitha Chawinga (“La nerazzurra, grazie al gol contro la Sampdoria, è diventata l’unica giocatrice in doppia cifra di reti nella Serie A in corso - si legge ancora -. Tre tiri nello specchio inoltre per la numero 11 dell’Inter – nessuna ne conta di più in questa giornata).