Federica Cappelletti, giornalista e presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della FIGC, parla ai microfoni del Quotidiano Sportivo spiegando quali sono gli obiettivi dell'organizzazione per il 2025: "Dare sostenibilità e visibilità al sistema, farlo camminare con le proprie gambe, riempire gli stadi e aumentare il numero delle ragazze che si approcciano a questo sport. Siamo andate oltre le 45mila tesserate nel 2024".

È entrato nel vivo il campionato di Serie A con l'inizio della Poule Scudetto, che Cappelletti dipinge così: "Onestamente il blocco Roma-Juventus ha fatto da padrone negli ultimi anni. Oggi però l’Inter sta dimostrando di essere strutturata per competere per il titolo. Non dimentichiamoci che il Milan ha vinto lo scudetto Primavera l’anno scorso e che i rinnovi di giocatrici come Giorgia Arrigoni e Monica Renzotti sono sinonimo di progettualità. Il fatto che i due club abbiano proprietà staunitensi sta incidendo molto nella riorganizzazione interna. Per esempio il club rossonero è stato il primo a livello europeo a presentare una policy sulla maternità che prevede il rinnovo automatico se una tesserata rimane incinta".