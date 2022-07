Non solo la Serie A, ma anche il Campionato Primavera femminile andrà incontro ad una profonda ristrutturazione nella prossima stagione. Come avviene anche a livello maschile, il principale torneo giovanile in rosa sarà diviso in Primavera 1 e Primavera 2. Nella massima serie ci sarà anche l'Inter Women, accompagnata da Juventus, Milan, Sassuolo, Hellas Verona, Roma, Fiorentina, San Marino Academy, Lazio, Parma, Napoli e Tavagnacco. In Primavera 2 giocheranno invece: Cittadella, Cesena, Chievo Verona, Pomigliano, Brescia, Ravenna, Sampdoria, Como, Sassari, Cortefranca, Ternana, Apulia Trani, Trento e Arezzo.