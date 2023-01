"Cara inter ti scrivo….

Per tutta la mia vita come calciatrice per me sei stata tutto, ho dedicato ai tuoi colori ogni giorno degli ultimi dodici anni della mia vita e l’ho sempre fatto con grande orgoglio. Ogni mattina indossando la maglia da allenamento con il tuo stemma sul petto ho cercato di onorarla e lavorare duramente con impegno e dedizione per portarti il più in alto possibile, e ne vado assolutamente fiera. Sei stata una bellissima storia d’amore, e ti ringrazierò per sempre per avermi permesso di realizzare alcuni di quei sogni che da bambina, giocando nel cortile di casa, facevo ad occhi aperti. Grazie per avermi permesso di esordire in serie A e di segnarci il mio primo gol, di giocare una semifinale di Coppa Italia, di vincere un derby di Milano e anche di poter diventare una calciatrice professionista: sapevo che sarebbe stato tutto bello, ma farlo indossando la tua maglia nerazzurra con l’8 sulle spalle ha reso tutto quanto ancora più magico. Ancora, grazie per essere stata la mia famiglia e per avermi permesso di conoscere persone vere che saranno sempre parte della mia vita fuori dal campo: a tutte le mie compagne, vi voglio bene e sarò sempre una vostra tifosa pronta a gioire per tutte le vostre vittorie. A tutti gli allenatori che sono stati con me in questo percorso e a tutto lo staff, grazie per avermi reso la giocatrice e la persona che sono e per la vostra disponibilità e impegno quotidiano. Non dimenticherò mai ogni passo mosso dentro Interello, sono entrata lì per la prima volta da bambina con gli occhi sognanti e ne esco oggi da donna adulta, con qualche sogno realizzato ma anche con tanti obiettivi ancora da raggiungere e con la voglia di affrontare una nuova avventura in una nuova squadra con tanto entusiasmo.

Dirsi addio è difficile, veramente tanto, ma penso che tutte le cose belle purtroppo abbiano una fine e tu inter, per me, sei stata finora la più bella della mia vita.

Eternamente grata. "