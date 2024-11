"Sono una giocatrice molto 'calma' ma allo stesso tempo veloce e mi piace dare ritmo al gioco. Sono un tipo di difensore a cui piace spostarsi avanti e poi tornare a coprire dietro. Sono molto competitiva e cerco sempre di puntare al massimo", ha detto il difensore di Inter Women, Katie Bowen, al Match Day Programme che apre la domenica che vedrà andare in scena il big match di questa sera tra Inter e Napoli, ma anche Inter Women-Lazio.

Sull’Inter e i riferimenti nerazzurri…

"Compagne di squadra come Irene Santi e Lisa Alborghetti che sono qui da tanti anni mi hanno aiutata a capire che cosa significa indossare questi colori, ho imparato tanto da loro. Adesso che sono alla mia seconda stagione qui all'Inter, capisco ancora di più l’importanza di vestire questa maglia: per me il calcio è tutto e giocare per questo Club è un grande onore".